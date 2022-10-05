Иван Носков: «Берегите себя, возвращайтесь с победой и помните: мы вас ждем, вы нам нужны»

Сегодня в Дзержинске проводили молодых людей, которые призваны на службу в рамках частичной мобилизации, объявленной Президентом России. Это жители Дзержинска и Володарска, которые уже отслужили в армии, имеют военный опыт и военно-учетные специальности, нужные для Вооружённых сил. В подготовке и проведении мероприятия активное участие приняли волонтеры #МЫВМЕСТЕ.

Вместе с семьями военнослужащих в мероприятии принял участие глава города Дзержинска Иван Носков, глава Володарского района Геннадий Щанников, депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Александр Парамонов, председатель городской Думы Виктория Николаева и военный комиссар городского округа Дзержинск и Володарского района Игорь Ануфриев.

«Вряд ли кто-то из нас с вами думал, что когда-нибудь в нашей жизни будет такой момент. Мы просто жили в нашей стране, работали, дружили, создавали семьи, воспитывали детей. Мы развивали свой город, гордились своим прошлым, строили будущее. Но случилось то, что случилось. Нашим людям, старикам, женщинам, детям сейчас нужна наша помощь и защита. Ребята, я обещаю вам, что мы не оставим ваши семьи, пока вы выполняете воинский долг. Поможем родителям, детям, женам. Они остаются в Дзержинске, в «Городе трудовой доблести», и наши задачи понятны – работать, жить, воспитывать детей по совести, гордиться нашими защитниками. Берегите себя, возвращайтесь с победой и помните: мы вас ждем, вы нам нужны», - обратился глава города Дзержинска Иван Носков к солдатам.

Также проводить военнослужащих пришли родственники мобилизованных, жители города Дзержинска, юнармейцы, представители силовых структур и ветераны боевых действий. С напутственными словами к ним обратился председатель регионального общественного фонда поддержки спорта и спецподразделений МВД Нижегородской области «Поволжье», ветеран боевых действий Дмитрий Лытов.

После церемонии солдаты отбыли из Дзержинска на автобусах к местам проведения дополнительной подготовки на базе полигонов учебных центров Вооруженных сил РФ.

Напомним, с октября в Дзержинске, как и в других муниципалитетах Нижегородской области, будет действовать дополнительная мера поддержки для семей мобилизованных. Дети смогут бесплатно посещать муниципальные детские сады и учреждения дополнительного образования. Также бесплатными будут завтраки и обеды для детей мобилизованных, которые учатся в школах города.