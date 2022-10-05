Пенсионерка, которую сбили на тротуаре в Нижнем Новгороде, находится в состоянии средней степени тяжести

64-летняя пенсионерка, на которую утром 5 октября прямо на тротуаре в центре Нижнего Новгорода наехала легковушка, находится в состоянии средней степени тяжести. Информацию об этом «Комсомолке» подтвердили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Женщина была госпитализирована в клиническую больницу имени Н.А.Семашко с сочетанной травмой головы.

- Врачи оказывают пациентке всю необходимую медицинскую помощь, - уточняет ведомство.

Напомним, что 18-летний водитель не справился с управлением, вылетел с дороги и наехал прямо на пешехода на улице Студенческой. Прямо сейчас в этом деле разбираются сотрудники ГИБДД.

Также днем 5 октября произошла авария с участием легковушки и грузовика. В 13:50 напротив гипермаркета «Леруа Мерлен» в Нижнем Новгороде столкнулись два автомобиля — «Форд Фокус» и КамАЗ. Трое человек попали в больницу, ещё одному человеку медицинская помощь оказана на месте.

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