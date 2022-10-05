Сотрудницу администрации Кулебак уволили из-за угроз мобилизованному мужчине

Начальника отдела культуры администрации города Кулебаки Нижегородской области Светлану Новикову уволили из-за её угроз мобилизованному мужчине. Об этом сообщил глава местного самоуправления городского округа города Кулебаки Валерий Юрасов.

Он также извинился от своего имени и от имени всех работников администрации перед потерпевшим Александром и другими ребятами, выполняющими воинский долг, за "недостойное и несоответствующее статусу муниципального служащего поведение своего сотрудника".

– Новикова С.В. с сегодняшнего дня больше не является сотрудником администрации. Дорогие ребята! Мы поддерживаем вас, ждём и верим! – написал Валерий Юрасов на своей странице ВКонтакте. – Желаем вам вернуться с победой, чтобы ваши родные, друзья и земляки могли гордиться каждым из вас.

Напомним, в администрации Кулебак была организована служебная проверка по факту угроз своей сотрудницы в адрес одного из мобилизованных.

Ранее в Сети появилась информация о том, что начальник отдела культуры администрации Кулебак Светлана Новикова угрожала мобилизованному мужчине в личной переписке. Причиной послужило то, что потерпевший рассказал в социальных сетях о проблемах с доставкой их команды в сборный пункт в Клинцах Брянской области и попросил людей помочь деньгами.

В ответ на публикации жителя Кулебак чиновница разразилась угрозами. Самое мягкое из прозвучавшего – угроза отправки мужчины домой как дезертира и позор.