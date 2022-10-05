«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» стали отраслевыми лидерами в ESG-рейтингах AK&M по итогам 2021 года

Рейтинговое агентство AK&M подготовило группу ESG-рейтингов российских компаний на основании отчетности по итогам деятельности за 2021 год.

ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» заняли 1 и 6 место соответственно в рейтинге Ответственности перед обществом в категории «Энергосети».

Общества также вошли в ТОП-5 рейтинга «Социальной эффективности среди крупнейших российских компаний электросетевого сектора».

Готовность заботиться об окружающей среде отражена в рейтинге «Углеродного следа», участниками которого стали 31 крупнейшая российская компания. Энергетические Общества стали лидерами рейтинга, показав наименьший удельный выброс парниковых газов в атмосферу и заняв второе и третье место.

По результатам исследования по выручке, проведенного среди 300 крупнейших российских компаний, отчетность ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» по итогам 2021 года получила рейтинг RESG 2 – Высокий уровень раскрытия информации об устойчивом развитии, набрав 76,8 и 78,8 баллов соответственно.

«Лидирующее положение в рейтинге свидетельствует о следовании нашей компании принципам устойчивого развития. Мы добиваемся весомых результатов в обеспечении надежности и доступности электроснабжения для потребителей, повышении энергоэффективности, безопасности персонала, защите окружающей среды и борьбе с изменением климата. Наряду с этим мы содействуем экономическому росту и созданию современной инфраструктуры в 20 субъектах Российской Федерации на благо их жителей», – отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.