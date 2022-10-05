Актриса и балерина Илзе Лиепа приедет в Нижний Новгород, чтобы выбрать лучшие танцевальные коллективы. Фото: предоставлено организаторами

В Нижнем Новгороде впервые пройдет Национальная премия детского и юношеского танца «Весна священная», организатором которой является народная артистка России, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», художественный руководитель Русской Национальной Балетной Школы Илзе Лиепа. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Премия будет проходить с 15 по 16 октября в ДК «Железнодорожник» (6+). 15 октября с 11:00 до 17:00 состоится конкурсный осмотр участников. 22 танцевальных коллектива Приволжского федерального округа смогут показать свои таланты столичным хореографам. Участники конкурса смогут пообщаться с артистами и получить опыт от звезд балета в рамках программы «Институт художественного развития для педагогов и хореографов».

Второй день премии обещает быть еще более насыщенным. Конкурсанты и жители Нижнего Новгорода смогут лицезреть авторский мастер-класс от солистов балета благотворительного фонда «Илзе Лиепа», после этого состоится награждение победителей и вручение заветной путевки в Москву. В завершение конкурса в 15:00 на сцене Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А.С.Пушкина Илзе Лиепа представит балетный гала-концерт.

- Сегодня Национальная премия детского и юношеского танца «Весна священная» становится главным событием молодежного танцевального сообщества страны. Танец – наше национальное достояние. Танец дает возможность юному поколению ощутить себя частью страны и нашей великой культуры, - считает Илзе Лиепа.

Национальная премия «Весна священная» учреждена в 2016 году Благотворительным фондом содействия развитию хореографического искусства «Илзе Лиепа». Проект направлен на работу с руководителями участниками танцевальных коллективов России. Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.