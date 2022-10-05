Более 70 долгожителей возрастом старше 100 лет проживают в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде проживает 72 долгожителя в возрасте старше 100 лет. Об этом стало известно в ходе празднования Международного дня пожилых людей в городском доме ветеранов, сообщает пресс-служба мэрии.

К празднику пожилых людей мэрия подготовила мероприятия для повышения жизненного уровня, а также оказания моральной и материальной поддержки: подарки, экскурсии, адресная помощь.

По данным на 1 января 2022 года, в Нижнем Новгороде проживает более 415 тысяч пенсионеров. Среди них 225 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 4 728 тружеников тыла и 102 778 ветеранов труда.

Нижегородцы пенсионного возраста активно занимаются общественной работой, объединяются по жизненным, творческим, социальным интересам в общественные объединения ветеранов.

- В целях оказания методической, организационной и материальной поддержки деятельности ветеранов – активистов в Нижнем Новгороде работает муниципальное учреждение Городской Дом ветеранов. На его базе действует разветвленная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Нижнего Новгорода, - сообщили в департаменте по социальной политике администрации Нижнего Новгорода.