Глеб Никитин подписал концессионное соглашение на строительство IT-кампуса

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал коцессионное соглашение на строительство IT-кампуса. Об этом он сообщил в своём официальном телеграм-канале.

По словам главы региона, работа над IT-кампусом уже идёт полным ходом. Предпроектные работы завершены, стартовало проектирование.

– Проект прорывной! Он полностью изменит образовательное пространство региона, – охарактеризовал задумку Глеб Никитин.

Он также пояснил, что IT-кампус будет состоять из двух крупных площадок: у метромоста и на проспекте Гагарина. Ежегодно будут выпускаться 1 500 человек. В общей сложности студентов будет семь тысяч, мест для проживания – 5 400.

– В следующем году уже стартует масштабная стройка. Символично: в 2023 году исполнится 60 лет факультету ВМК ННГУ. Он был первым в стране! – добавил Глеб Никитин.

Он напомнил, что нижегородскому IT-кампусу, который также во многом будет в стране первым, планируется присвоить имя Юрия Исааковича Неймарка.