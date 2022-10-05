Дзержинские коммунальщики проделали дыру в стене квартиры и ушли. Фото: Алексей Алексеев

Коммунальщики проделали дыру в стене квартиры дома № 36 по улице Ватутина в Дзержинске Нижегородской области и ушли. Об этом потерпевшие жильцы этой квартиры рассказали местному блогеру Алексею Алексееву. Он опубликовал их историю на своей странице ВКонтакте.

– Без всякого предупреждения сломали стену в нашу квартиру. Насколько мы поняли, хотели добраться до канализационного стояка, – пишут жители дома на Ватутина. – Просто разломали дыру, всё бросили и ушли! Мы два часа ждали.

Затем, по словам жильцов, они стали звонить в "Управдом". Там им ответили, что в течение дня к ним никто не придёт, чтобы устранить последствия работы коммунальщиков, можно не ждать.

Дзержинцы поделились фотографией того, что они увидели, вернувшись домой.

Фото: Алексей Алексеев

Напомним, вчера мы рассказывали другую историю из Дзержинска: беременная двойней девушка просит вернуть домой мобилизованного мужа. Семейная пара уже растит одного ребёнка.