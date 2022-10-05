В Дзержинске отменяется оплата за детские сады и школьное питание для семей мобилизованных

По поручению Губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, данному в рамках работы комиссии по мобилизации, в Дзержинске вводится дополнительная мера поддержки для семей мобилизованных. Начиная с октября дети из семей, где мобилизован отец, смогут бесплатно посещать муниципальные детские сады и учреждения дополнительного образования. Также бесплатными будут завтраки и обеды для детей мобилизованных, которые учатся в школах города.

«Во многих семьях отец является основным кормильцем, и частичная мобилизация никоим образом не должна сказаться на образовании и дополнительном творческом развитии их детей. Отправляясь далеко от дома, наши мужчины должны быть уверены в том, что об их семьях позаботятся и при необходимости помогут. Самое малое и самое первое, что мы можем сейчас сделать – отменить для этих семей оплату во всех учреждениях, которые посещают дети. Все расходы возьмет на себя городской бюджет», - сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Дополнительная мера поддержки носит заявительный характер. Для ее получения тем, у кого мобилизован глава семьи, в том числе как доброволец, необходимо принести руководителю образовательной организации:

- копию документа, подтверждающего отцовство (свидетельство о рождении ребенка с данными отца или свидетельство об установлении отцовства) или опекунство;

- копию документа из военкомата (повестку).

Заявить о необходимости данной меры поддержки можно в том числе если брак не зарегистрирован официально, но мужчина является отцом или опекуном ребёнка. Проконсультироваться можно по телефону: 8(8313)27-98-17.