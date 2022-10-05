Мошенники подключили переадресацию на телефон нижегородки и похитили 140 тысяч рублей

Мошенники подключили переадресацию на телефон нижегородки и похитили с её банковской карты 140 тысяч рублей. Сейчас полиция устанавливает личности злоумышленников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Заявление в «Богородский» отдел полиции поступило от 27-летней местной жительницы. Она сообщила, что несколько дней на телефон ей звонили неизвестные номера, а также приходили сообщения, но она на них не отвечала. Спустя три дня женщина попыталась зайти в личный кабинет банка, но он был заблокирован. Тогда нижегородка обратилась в банк и узнала о списании денег.

- Было установлено, что перевод был осуществлен путем подключения переадресации к номеру телефона потерпевшей, - уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье: «Кража, совершенная с банковского счета». Аферистам грозит до 6 лет тюрьмы.

Напомним, ранее мы сообщали. что в Нижнем Новгороде сотрудники полиции накрыли мошеннический колл-центр, операторы которого по телефону разводили на деньги доверчивых людей. От рук аферистов пострадали жители нескольких регионов России.

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