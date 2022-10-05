7,5 млн рублей потратят на снос недостроенного пристроя к администрации Советского района

Почти 7,5 миллиона рублей потратят на снос и утилизацию недостроенного пристроя к администрации Советского района в Нижнем Новгороде. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на официальном портале госзакупок.

Электронный аукцион был размещён на сайте вчера, 4 октября. Начальная (максимальная) цена работ – 7 458 552 рубля. Приём заявок от подрядных организаций на выполнение работ продлится до 12 октября 2022 года. Итоги будут подведены 14 октября.

Задача будущего подрядчика – демонтировать пристрой к зданию администрации Советского района по адресу: город Нижний Новгород, площадь Советская, 1.

Напомним, 9,1 миллиона рублей потратят на подсветку радиусного дома в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.