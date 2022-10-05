Нижегородцам стала доступна виртуальная транспортная карта с 5 октября

Жителям Нижегородской области стала доступна виртуальная транспортная карта для оплаты проезда в общественном транспорте с 5 октября. Новый сервис запустили в мобильном приложении "Ситикард", о чём рассказали в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на компанию.

Отмечено, что Нижегородская область стала первым регионом, где в любом пассажирском транспорте действует оплата виртуальной транспортной картой. Примечательно, что эта карта поддерживает все виды общегражданских тарифов.

Воспользоваться ею можно будет в мобильном приложении "Ситикард" на Android-смартфонах с модулем NFC.

– Выпуск виртуальной транспортной карты в приложении, установленном на такой смартфон, после оплаты годового обслуживания занимает несколько минут, – добавили в компании "Ситикард". – Чтобы оплачивать проезд, виртуальную карту, как и обычную пластиковую, нужно пополнить, оплатив выбранный тариф.

Однако, в отличие от физической карты, пополнение на виртуальную карту зачисляется мгновенно, а баланс карты в приложении актуален всегда.