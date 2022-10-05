Глава Кулебак Юрасов назначил проверку из-за угроз подчинённой в адрес мобилизованного

Глава местного самоуправления городского округа города Кулебаки Нижегородской области Валерий Юрасов назначил служебную проверку по факту угроз своей подчинённой в адрес одного из мобилизованных. На этот счёт глава МСУ высказался на своей официальной странице ВКонтакте.

– В ближайшее время разберёмся в подробностях произошедшего и примем соответствующее решение. Но, в любом случае, общение в подобном тоне со стороны представителя администрации недопустимо, – заключил Валерий Юрасов.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что начальник отдела культуры администрации Кулебак Светлана Новикова угрожала мобилизованному мужчине в личной переписке. Причиной послужило то, что потерпевший рассказал в социальных сетях о проблемах с доставкой их команды в сборный пункт в Клинцах Брянской области и попросил людей помочь деньгами.

В ответ на публикации жителя Кулебак чиновница разразилась угрозами. Самое мягкое из прозвучавшего – угроза отправки мужчины домой как дезертира и позор.

Тот опубликовал скриншоты их переписки с представительницей кулебакской администрации, чем вызвал шквал негодования у своих земляков. Кулебчане требуют увольнения начальника отдела культуры администрации района.