На открытие кратера Тунгусского метеорита претендуют ученые Мининского университета

Публичный отчет по результатам экспедиции к месту падения Тунгусского метеорита нижегородских исследователей Алексея Киселёва (Мининский университет) и Андрея Антонова (ИПФ РАН) будет представлен в Нижегородском планетарии им. Г.М. Гречко 6 октября в 18.30.

Исследователи из разных стран искали кратер Тунгусского метеорита более 100 лет. Теперь же ученые Мининского университета по итогам своей экспедиции претендуют на его открытие. Они расскажут о своих научных находках и покажут видеокадры с места экспедиции в полнокупольном формате.

- Путь к месту падения Тунгусского метеорита был непростым: 75 километров от цивилизации на плоскодонной лодке шитик, затем еще столько же пешком вглубь природного заповедника в центральной части Средне-Сибирского плоскогорья в Красноярском крае, - рассказал преподаватель Мининского университета Алексей Киселёв. - Изначально каждый нес около 30 килограммов снаряжения, но с каждой стоянкой на кордонах мы оставляли что-то: сначала сбросили палатки, затем топоры, оставляли еду.

У ученых есть доказательная база открытия кратера Тунгусского метеорита, которую они готовы представить. Например, им удалось обнаружить перемешанную толщу торфяников и суглинков с погребенными в ней катастрофными деревьями и признаками оплава вещества.

- Наши ученые проделали большую работу, чтобы решить загадку Тунгусского феномена, - рассказал ректор вуза Виктор Сдобняков. - Проводили исследования в непростых условиях в тайге, подчас рискуя жизнью, и все это ради науки. Их смелость и упорство впечатляют. Вуз со своей стороны поддерживает инициативы сотрудников. Мининский университет добился разрешения на посещение закрытой территории Тунгусского заповедника, а также оплатил расходы за транспортировку и проведение работ.

Напомним, экспедиция к месту падения Тунгусского метеорита состоялась в августе текущего года. Ученые поставили амбициозную научную цель - обнаружить кратер Тунгусского метеорита.

Вход на лекцию свободный. Обязательна предварительная регистрация по ссылке. Количество мест ограничено.

Справки по телефонам: (831) 272 50 94, (831) 246 70 65.