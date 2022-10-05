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Новости компаний5 октября 2022 9:22

На открытие кратера Тунгусского метеорита претендуют ученые Мининского университета

Исследователи из разных стран искали кратер Тунгусского метеорита более 100 лет
На открытие кратера Тунгусского метеорита претендуют ученые Мининского университета

На открытие кратера Тунгусского метеорита претендуют ученые Мининского университета

Публичный отчет по результатам экспедиции к месту падения Тунгусского метеорита нижегородских исследователей Алексея Киселёва (Мининский университет) и Андрея Антонова (ИПФ РАН) будет представлен в Нижегородском планетарии им. Г.М. Гречко 6 октября в 18.30.

Исследователи из разных стран искали кратер Тунгусского метеорита более 100 лет. Теперь же ученые Мининского университета по итогам своей экспедиции претендуют на его открытие. Они расскажут о своих научных находках и покажут видеокадры с места экспедиции в полнокупольном формате.

- Путь к месту падения Тунгусского метеорита был непростым: 75 километров от цивилизации на плоскодонной лодке шитик, затем еще столько же пешком вглубь природного заповедника в центральной части Средне-Сибирского плоскогорья в Красноярском крае, - рассказал преподаватель Мининского университета Алексей Киселёв. - Изначально каждый нес около 30 килограммов снаряжения, но с каждой стоянкой на кордонах мы оставляли что-то: сначала сбросили палатки, затем топоры, оставляли еду.

У ученых есть доказательная база открытия кратера Тунгусского метеорита, которую они готовы представить. Например, им удалось обнаружить перемешанную толщу торфяников и суглинков с погребенными в ней катастрофными деревьями и признаками оплава вещества.

- Наши ученые проделали большую работу, чтобы решить загадку Тунгусского феномена, - рассказал ректор вуза Виктор Сдобняков. - Проводили исследования в непростых условиях в тайге, подчас рискуя жизнью, и все это ради науки. Их смелость и упорство впечатляют. Вуз со своей стороны поддерживает инициативы сотрудников. Мининский университет добился разрешения на посещение закрытой территории Тунгусского заповедника, а также оплатил расходы за транспортировку и проведение работ.

Напомним, экспедиция к месту падения Тунгусского метеорита состоялась в августе текущего года. Ученые поставили амбициозную научную цель - обнаружить кратер Тунгусского метеорита.

Вход на лекцию свободный. Обязательна предварительная регистрация по ссылке. Количество мест ограничено.

Справки по телефонам: (831) 272 50 94, (831) 246 70 65.