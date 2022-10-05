Каждый второй нижегородец предпочитает современную технологию связи

На 20% минут больше проговорили в VoLTE абоненты МегаФона в Нижегородской области с апреля по сентябрь по сравнению с тем же периодом годом ранее. Сейчас уже каждый второй нижегородец, клиент оператора, во время общения по телефону пользуются интернетом.

Технология VoLTE (Voice over LTE) позволяет звонить и принимать вызовы, не покидая сети LTE. При этом соединение устанавливается за пару секунд, а голос собеседника звучит так чисто и естественно, как будто он находится рядом. В регионе технология была запущена в марте 2021 года, и уже к 2022 году количество звонков в 4G стремится к числу вызовов в сетях младших поколений. Вероятно, абоненты переходят на более современные смартфоны, с поддержкой сервиса.

Наиболее активно современной технологией голосовой связи пользуются жители Нижнего Новгорода, Дзержинска, Бора, и Арзамаса. Среди небольших населенных пунктов в лидерах — поселок Мулино, села Дивеево и Починки.

Всего в сети VoLTE на территории области за полгода абоненты проговорили порядка одного миллиарда минут, что равно примерно двум с половиной тысячам лет беспрерывного общения. На каждый месяц приходится более 100 миллионов вызовов, примерно в равном соотношении входящих и исходящих.

«Для более качественного общения с начала года мы построили и модернизировали свыше 100 базовых станций с поддержкой LTE в городах региона и за их пределами. В результате жители нескольких десятков сел и деревень с населением до 600 человек впервые получили доступ к современному способу связи», — рассказывает Максим Бартыков, директор МегаФона в Нижегородской области.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо активировать функцию VoLTE в настройках телефона. Технология бесплатная и не влияет на стоимость звонков.