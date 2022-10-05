Улицу Лоскутова перекроют в Нижнем Новгороде 6-7 октября. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по улице Лоскутова приостановят в Нижнем Новгороде 6 и 7 октября. А именно на участке дороги от проспекта Ильича до проспекта Кирова. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Так, ограничения будут действовать с 14:00 до 22:00 6 и 7 октября 2022 года.

– Объезд будет организован по прилегающим улицам. На подъездах будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки, – добавили в департаменте.

Напомним, проезд у Дворца Спорта "Нагорный" в Нижнем Новгороде будет перекрыт завтра, 6 октября.

Из-за строительства метро в Нижнем Новгороде перекроют улицу Сеченова на месяц.

Кроме того, ранее мы рассказывали, что 3 октября в ходе рейда в работе ряда нижегородских автобусов выявили нарушения.

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