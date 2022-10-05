Доноры АО «Транснефть-Верхняя Волга» сдали 24 литра крови

АО «Транснефть-Верхняя Волга» провело очередную донорскую акцию «Энергия жизни». В мероприятии приняли участие сотрудники аппарата управления предприятия, расположенного в г. Нижнем Новгороде.

В донорской акции приняли участие 52 работника общества. Всего было собрано 24 литра крови и её компонентов. Многие добровольцы принимали участие в подобной акции уже не в первый раз.

Для недопущения распространения коронавирусной инфекции соблюдались все санитарные требования, использовались средства индивидуальной защиты.

По решению участников акции «Энергия жизни» средства, выделенные в качестве материальной компенсации каждому донору, будут направлены на последующую закупку гуманитарной помощи.

В донорской акции приняли участие 52 работника общества

Справочно:

АО «Транснефть-Верхняя Волга» совместно с медицинскими учреждениями и региональными центрами переливания крови в период с 2018 по 2021 г. провело четыре добровольческих проекта с участием свыше 490 работников аппарата управления общества, Центра промышленной автоматизации, Володарского районного нефтепроводного управления, а также Великолукского завода «Транснефтемаш». Общий объём собранной крови составил более 200 литров. Мероприятия реализуются в рамках корпоративной программы добровольчества (волонтерства) работников ПАО «Транснефть».