Дзержинск занял первое место во Всероссийском открытом публичном конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан

Дзержинск занял первое место во Всероссийском открытом публичном конкурсе проектов по представлению бюджетов для граждан. Спектакль «Сказ о Рубле-молодце и копейке-удальце» был поставлен в дзержинском Театре кукол в рамках муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск» и стал уроком финансовой грамотности для младшеклассников.

Спектакль, который бесплатно посмотрели почти 6 тысяч школьников, по решению конкурсного жюри стал «Лучшим event-мероприятием по проекту «Бюджет для граждан». Отметим, что Всероссийский конкурс проводится ежегодно в рамках совместной работы с Министерства финансов Российской Федерации и Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Конкурс проводится отдельно среди физических и юридических лиц по номинациям, утверждаемым ежегодно Рабочей группой Минфина России под председательством Заместителя Министра финансов Российской Федерации А.М. Лаврова.

В 2021 году департамент финансов администрации города Дзержинска уже становился дипломантом I степени во Всероссийском конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан в номинации «Лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства» с проектом «Публичные слушания в онлайн-формате для муниципалитетов».

Ранее стало известно, что департамент финансов администрации Дзержинска стал вторым в областном конкурсе творческих проектов по представлению бюджета для граждан. В номинации «Лучший видеоролик о бюджете» депфин представил свой ролик «Гармония бюджета».

«Видеоролик «Гармония бюджета» создан для повышения финансовой грамотности жителей города. Мы стремимся к тому, чтобы механизм формирования городского бюджета был максимально прозрачен и понятен всем жителям города, - отметил заместитель главы города Сергей Федоров. – Должны быть понятны как источники доходов, так и распределение бюджетных средств по всем отраслям городского хозяйства. Это позволяет жителям самим принимать участие в распределении бюджетных средств, исходя из интересов всего города».

В видеоролике в доступной и понятной форме объясняются такие непростые понятия как «сбалансированность бюджета», «дефицит», «профицит», даются основные представления о доходах, расходах и источниках финансирования дефицита бюджета, а также об их структуре.

Видеоролик и брошюра «Бюджет для граждан» размещены на официальном сайте администрации города.