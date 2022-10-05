В торжественном мероприятии приняли участие представители религиозных конфессий Нижегородской области 20-летие Фонда памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая отметили в городской Думе Нижнего Новгорода в день рождения Владыки

4 октября 2022 года спикер городской Думы Нижнего Новгорода, председатель Попечительского совета Фонда памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая Олег Лавричев принял участие в памятном вечере, посвященном 20-летию общественной организации.

На торжественном мероприятии собрались около 100 нижегородцев – представители аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО, Законодательного Собрания и Правительства Нижегородской области, городской Думы и администрации Нижнего Новгорода, некоммерческого сектора, религиозных конфессий, деятели науки и культуры.

В рамках открытия мероприятия состоялся показ фильма «20 лет с именем Владыки». В своем выступлении директор фонда Сергей Маков отметил, что 20 лет – немалый срок для общественной организации регионального масштаба, рассказав о ее деятельности, включающей книгоиздание, реализацию социально значимых проектов, проведение благотворительных, культурно-просветительских мероприятий и творческих конкурсов.

«Работа фонда заключается не только в сохранении памяти о выдающемся человеке, но в посильном влиянии на формирование светлой и духовной атмосферы в обществе, к чему призывал нас Владыка», - подчеркнул он.

Викарий Нижегородской епархии, епископ Балахнинский Илия провозгласил Вечную память почившему митрополиту Николаю.

С приветственным словом к собравшимся обратились сенатор РФ, член правления Фонда Сергей Митин, главный федеральный инспектор по Нижегородской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО Александр Мурзин и заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Дмитрий Краснов.

«Владыка сделал очень много для возрождения православия в Нижегородской области. После десятилетий богоборческой советской истории, когда вера не просто была забыта, а искоренялась всеми возможными способами, его пастырский крест, его служение стало настоящим подвигом. При нем число православных приходов Нижегородской епархии выросло в 10 раз, восстанавливались церкви и монастыри в самых отдаленных уголках области, с его мнением считались, его советов и наставлений искали первые лица нашего региона. Всего себя он отдавал делу, которому служил, и Фонд продолжает развивать заложенные им основы духовного воспитания и просвещения, традиции благотворительности, сохранения культурного и духовного наследия Нижнего Новгорода и области», - сказал Олег Лавричев.

В рамках мероприятия за активную общественную деятельность, сохранение духовно-нравственных традиций и просветительскую деятельность по пропаганде и популяризации истории и культуры Нижегородского края коллектив Фонда памяти митрополита Николая был удостоен Благодарственного письма городской Думы Нижнего Новгорода. Многие из присутствующих на мероприятии нижегородцев, активно участвующие в деятельности Фонда, были награждены памятной медалью «350 лет Нижегородской епархии», Архиерейской грамотой, а также Благодарностью председателя Законодательного Собрания Нижегородской области.

В торжественном мероприятии приняли участие представители религиозных конфессий Нижегородской области

В течение вечера прозвучали классические музыкальные произведения и патриотические песни в исполнении хора Нижегородской православной гимназии имени Преподобного Сергия Радонежского, ансамбля «Ретро» и студии «Пилот».

Справка.

Почетный гражданин Нижнего Новгорода, митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай (Кутепов) (04.10.1924-21.06.2001) - после окончания школы был зачислен в Тульское пулеметное училище и в 1942 году был направлен на фронт. Воевал в звании рядового под Сталинградом. В 1943 году по ранениям был демобилизован и вернулся в Тулу. С 1944 года началось его служение при храмах. В 1952 году окончил Московскую семинарию, в 1954-1958 годах учился в Ленинградской духовной академии, став кандидатом богословия. В 1959 году был рукоположен в сан священника и принял монашество. Продолжал служение во многих регионах бывшего СССР. В 1972 году был возведен в сан архиепископа, в 1990-м – митрополита Нижегородского и Арзамасского. В числе государственных наград Владыки Николая – ордена Отечественной войны и Трудового Красного Знамени, медаль «За боевые заслуги».