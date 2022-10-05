Проезд у Дворца Спорта перекроют в Нижнем Новгороде 6 октября. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по местному проезду возле Дворца Спорта "Нагорный" в Советском районе Нижнего Новгорода (проспект Гагарина, 29) приостановят завтра, 6 октября. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой предстоящих изменений движения.

Так, ограничения будут действовать с 07:00 до 22:00 6 октября 2022 года. Объехать перекрытую зону можно будет по прилегающим улицам.

Напомним, из-за строительства метро в Нижнем Новгороде перекроют улицу Сеченова на месяц.

Кроме того, ранее мы рассказывали, что 3 октября в ходе рейда в работе ряда нижегородских автобусов выявили нарушения.

Также стало известно, что маршрут А-30 планируют продлить до гипермаркета "Лента" в Сормове.

В часы пик в центре Нижнего Новгорода курсирует дополнительный автобус А-4, который компенсирует сокращённый маршрут троллейбуса № 31.

А проект станции метро "Сенная" уже проходит последние этапы госэкспертизы.