Глеб Никитин поздравил нижегородских учителей с профессиональным праздником Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил учителей региона с их профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 5 октября. Текстом поздравления поделилась пресс-служба областного правительства.

– От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём учителя! – обратился к педагогам Глеб Никитин. – Наверное, нет ни одного человека на земле, в судьбе и становлении которого не сыграл бы роль учитель, вовремя направивший и открывший путь в мир знаний.

Глава региона отметил, как важно педагогу уметь выслушать, сопереживать успехам своих учеников и уметь находить подход к каждому.

– Поэтому спустя многие годы мы помним наших учителей, стараемся следовать их советам и использовать на благо переданные ими знания, – сказал губернатор.

По его словам, в наше время, когда технологические перемены достигают невероятных скоростей, роль учителя как мудрого наставника и современного специалиста возрастает многократно. Ведь самыми важными в профессии учителя остаются человеческие качества, которые помогают педагогу подобрать ключ к сердцу ученика и настроить его на достижение знаний, "привить вкус к постижению знаний".

Глеб Никитин отдельно поблагодарил ветеранов педагогического труда: в самые непростые времена они сумели сохранить и приумножить педагогические традиции и передать эту эстафету молодым.

– Перед современными представителями профессии встают новые задачи, они активно используют в своей работе цифровые технологии и успешно справляются с новыми вызовами, – добавил глава Нижегородской области.

В заключение своего обращения Глеб Никитин пожелал крепкого здоровья, профессиональных успехов, праздничного настроения, уважения и любви воспитанников всем тем, кто трудится в системе образования и имеет к ней отношение.