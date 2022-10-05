Противоаварийные работы в "Доме Штерновой" начались на улице Грузинской в Нижнем Новгороде. Фото: АНО "АСИРИС"

В Нижнем Новгороде стартовали противоаварийные работы на объекте культурного наследия "Дом Штерновой", расположенном на улице Грузинской, 35. Об этом рассказали в телеграм-канале АНО "Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области" ("АСИРИС").

Отмечено, что работы по разбору мезонинов и деревянного сруба второго этажа ведутся не только с привлечением техники, но и вручную.

– Это необходимо, чтобы максимально сохранить декоративные элементы, – подчеркнули в агентстве.

Представители "АСИРИСа" также добавили, что во время проведения всех работ по ликвидации чрезвычайной ситуации на ОКН будет дежурить аварийно-спасательный отряд. Ранее администрация Нижегородского района и МЧС перекрыли доступ к опасному объекту.

К сведению, "Дом Штерновой" признали аварийным и подлежащим реконструкции в 2015 году, тогда градозащитники его законсервировали. До сентября этого года дом находился в частной собственности. Нижегородское региональное министерство имущественных и земельных отношений начало процесс реквизиции здания для его последующей реставрации в прошлом 2021 году.