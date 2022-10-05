Отопление отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода 5 октября

Центральное отопление отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода сегодня, 5 октября. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Московский район:

С 09:00 до 14:00 отопление отключили в домах № 47 и 65 по улице Мечникова и в домах № 21 и 24 по улице Шаляпина.

Сормовский район:

С 09:00 до 13:00 без отопления остался дом № 12 по улице Исполкома.

Напомним, подобные плановые отключения происходят в Нижнем Новгороде практически ежедневно.