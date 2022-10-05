Сотрудники «Нижновэнерго» показали «Стальной характер»

Команда сотрудников филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» приняла участие в экстремальном забеге «Стальной характер».

«Стальной характер» – это всероссийский мультиспортивный проект, направленный на популяризацию физической культуры и спорта. В Нижнем Новгороде забег проходит в третий раз, и в этом году он собрал на стартовой площадке более 3 тыс. участников. Мероприятие было организовано на территории горнолыжного комплекса «Хабарское» в Богородском районе Нижегородской области. Филиал «Нижновэнерго» выдвинул для участия в забеге две команды – на трасах в 3 и 11 км.

Спортсмены проверили на прочность свой характер и покорили всю трассу проекта без потерь. Сами участники соревнований отметили, что «Стальной характер» – это больше не про спорт, а про взаимопомощь, поддержку и выручку.

«Мы продолжаем объединять людей вокруг здорового образа жизни и патриотизма, ведь спорт – это лучший способ снять напряжение и получить море положительных эмоций, а также возможность укрепить командный дух. Поздравляю наших коллег с успешным участием в спортивном мероприятии!», – сказал заместитель генерального директора-директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров.