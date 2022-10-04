Более 530 тысяч нижегородцев занимаются физкультурой и спортом регулярно. Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Более 530 тысяч жителей Нижнего Новгорода регулярно занимаются физкультурой и спортом. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев, отметив растущий интерес нижегородцев к занятиям спортом в специальных учреждениях или самостоятельно – на уличных воркаут-площадках.

– Для того чтобы поддерживать этот интерес, мэрия активно занимается развитием доступной спортивной инфраструктуры, в том числе на территории школ и во дворах, – заявил Юрий Шалабаев. – Очень важно содержать уличные тренажёры в исправном состоянии, относиться к ним бережно и вовремя ремонтировать.

Он также напомнил, что на сегодняшний день в Нижнем Новгороде работают 28 муниципальных спортивных учреждений. В них занимаются свыше 20 тысяч ребят. Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, проходят в рамках федпроекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография".