9,1 млн рублей потратят на подсветку радиусного дома в Автозаводском районе

Свыше 9,1 миллиона рублей потратят на подсветку радиусного дома и соседнего с ним здания в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на официальном портале госзакупок.

Архитектурно-художественную подсветку планируют создать для радиусного дома по адресу: проспект Молодёжный, 32. А также для соседнего с ним дома по адресу: улица Краснодонцев, 1. У последнего будет подсвечен фасад со стороны проспекта Молодёжного. Начальная (максимальная) цена работ – 9 109 809,29 рубля.

Заказчиком работ выступает департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода. Электронный аукцион размещён на сайте вчера, 3 октября. Приём заявок от подрядчиков продлится до 11 октября этого года. Итоги будут подведены 13 октября.