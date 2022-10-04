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Политика4 октября 2022 16:21

Иван Уланов стал новым главой МСУ Кстовского района

Депутаты избрали его практически единогласно
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Иван Уланов был избран новым главой местного самоуправления Кстовского муниципального округа Нижегородской области. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.

– Благодарю за доверие. Спасибо за поддержку и добрые слова, – обратился к коллегам и всем кстовчанам Иван Уланов в соцсети.

Решение о его назначении на должность практически единогласно приняли депутаты Совета депутатов Кстовского округа на внеочередном заседании сегодня, 4 октября 2022 года. Всего кандидатуры были выдвинуты две – Ивана Уланова и Александра Спирина. Второй является начальником Управления ЖКХ и инженерной инфраструктуры Кстовского района.

К слову, ранее Иван Уланов был исполняющим обязанности МСУ Кстовского района.