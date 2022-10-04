Иван Уланов стал новым главой МСУ Кстовского района

Иван Уланов был избран новым главой местного самоуправления Кстовского муниципального округа Нижегородской области. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.

– Благодарю за доверие. Спасибо за поддержку и добрые слова, – обратился к коллегам и всем кстовчанам Иван Уланов в соцсети.

Решение о его назначении на должность практически единогласно приняли депутаты Совета депутатов Кстовского округа на внеочередном заседании сегодня, 4 октября 2022 года. Всего кандидатуры были выдвинуты две – Ивана Уланова и Александра Спирина. Второй является начальником Управления ЖКХ и инженерной инфраструктуры Кстовского района.

К слову, ранее Иван Уланов был исполняющим обязанности МСУ Кстовского района.