Сотрудник «Липецкэнерго» награжден медалью МЧС России «За содружество во имя спасения» и Почетной грамотой «Россети Центр» за спасение на пожаре

23 марта 2022 года электромонтер Добринского района электрических сетей «Липецкэнерго» Алексей Битюнев, рискуя жизнью, спас четырехлетнего мальчика из горящего дома.

Сегодня в рамках торжественной церемонии, посвященной 90-летию со дня образования Гражданской обороны Российской Федерации, за свой подвиг энергетик награжден медалью МЧС России «За содружество во имя спасения».

По поручению генерального директора «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского за проявленный героизм, отвагу и самоотверженность Алексею Битюневу также была вручена Почетная грамота ПАО «Россети Центр».

«Мужество и решительность, проявленные Алексеем Битюневым при спасении жизни ребенка – достойный пример поведения человека и гордость многотысячного коллектива «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», – подчеркнул Игорь Маковский.