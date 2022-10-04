Сотрудников школ и детских садов города Дзержинска поздравили с профессиональными праздниками

Накануне Дня учителя в Дзержинске состоялось городское праздничное мероприятие для директоров и преподавателей школ города. Также его гостями стали заведующие, воспитатели и работники детских садов, чей профессиональный праздник – День работника дошкольного образования - был 27 сентября.

С праздниками представителей системы образования Дзержинска гостей поздравил глава города Иван Носков, депутат регионального Законодательного Собрания Александр Парамонов и депутат думы города Дзержинска Александр Терентьев.

«Когда-то мне очень повезло с учителями, сначала в школе, потом в институте. Поэтому я всегда уважал эту профессию и был благодарен своим педагогам всю жизнь. Настоящий учитель ведь не только передает знания по школьной программе. Настоящий учитель становится своим ученикам взрослым и мудрым другом, который всегда поможет, посоветует и поддержит. Но и отругает, если есть за что. Думаю, каждому педагогу приятно знать, что его ученики добились успеха. Не важно, кем они станут по профессии, главное, чтобы они выросли порядочными, добрыми, ответственными людьми. Желаю вам именно таких учеников, и конечно, здоровья, счастья, благополучия и мудрости!» - обратился глава города Дзержинска Иван Носков к преподавателям.

Во время мероприятия директору школы №12 Ирине Рожковой была вручена Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации. Из рук главы города удостоверения и нагрудные знаки «Почетный работник сферы образования РФ» получили педагог дополнительного образования Дворца детского творчества Тамара Волкова, воспитатель детского сада №134 Елена Сутырина, учитель школы №7 Наталья Тригуб и директор гимназии №38 Екатерина Щепина.

«Редко встретишь человека, который бы не помнил своего первого учителя. Я, например, вспоминаю свою первую учительницу Анну Сергеевну. Прошло так много лет, а я до сих пор помню ее голос и строгий взгляд, от которого всегда немного робел. Накануне праздника хочется пожелать каждому из вас только самого лучшего и поблагодарить за верность профессии, за самоотдачу и любовь к самому важному, что у нас есть – нашим детям. Желаю вам как можно больше солнечных дней, хорошего настроения и уважения со стороны всего общества к высокому званию ”учитель”», - сказал депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Александр Парамонов.

Также двадцати сотрудникам учреждений образования были вручены благодарственные письма Законодательного Собрания Нижегородской области и Думы города Дзержинска. Среди них – руководители школ и детских садов, учителя, воспитатели, педагоги-психологи, музыкальные руководители, методисты, специалисты и инструкторы по физической культуре. Четверо сотрудников департамента образования – Юрий Барк, Наталья Попыкина, Татьяна Вилкова и Юлия Калачева – получили от главы города благодарственные письма администрации Дзержинска.

Подарком для всех работников системы образования к профессиональным праздникам стал комедийный спектакль «Маневры супружеской жизни».