Улицу Сеченова в Нижнем Новгороде перекроют на месяц из-за строительства метро

Улицу Сеченова в Нижнем Новгороде перекроют на месяц. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Движение транспорта по улице Сеченова в Нижнем Новгороде будет приостановлено на месяц в связи с продлением Автозаводской линии метрополитена. Об этом сообщается в постановлении городской администрации.

В постановлении заявлено, что транспортное движение будет прекращено с 12 октября по 15 ноября 2022 года. Дороги перекроют от улицы Большой Печерской до строительной площадки строящегося дома в направлении улицы Тургенева. Объезд будет организован по прилегающим улицам.

Ведущий российский центр инженерных компетенций ГК «Моспроект-3» установит дорожные знаки, ограждающие устройства и информационные аншлаги для перекрытия участка.

Напомним, в Нижнем Новгороде идет строительство двух станций метрополитена – «Сенная» и «Площадь Свободы». Их планируют построить в 2025 году.