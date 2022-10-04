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Общество4 октября 2022 13:04

Нарушения в работе ряда нижегородских автобусов выявили в ходе рейда 3 октября

Рейд прошёл на территории микрорайона Кузнечиха
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Нарушения в работе некоторых автобусов Нижнего Новгорода были выявлены в ходе рейда, проведённого вчера, 3 октября, специалистами ГКУ НО "ЦРТС". Об этом рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алёна Чернышова.

По её словам, рейд прошёл на территории микрорайона Кузнечиха. Специалисты зафиксировали, что водители автобусов А-51 и Т-94 проехали остановки вторым рядом, не высадили и не посадили пассажиров.

Водители А-16, А-51 и Т-31 высадили пассажиров в неположенном месте.

А в салонах автобусов Т-31, Т-47 и Т-70 не звучало голосовое объявление остановок.

Также специалисты ЦРТС получили жалобы от пассажиров на работу автобусов А-16 и А-51.

Перевозчики обязались оперативно устранить все выявленные нарушения.

Напомним, ранее мы рассказывали, что маршрут А-30 планируют продлить до гипермаркета "Лента" в Сормове.

В часы пик в центре Нижнего Новгорода курсирует дополнительный автобус А-4, который компенсирует сокращённый маршрут троллейбуса № 31.

А проект станции метро "Сенная" уже проходит последние этапы госэкспертизы.