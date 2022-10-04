В Дзержинске приступили к строительству новых тротуаров в центре города

В центре Дзержинска приступили к строительству пешеходного тротуара от остановки общественного транспорта «Сквер им. Дзержинского» к зданию администрации города. Тротуар обустраивается на месте пешеходного перехода и является частью проекта благоустройства центральной площади Дзержинского в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

«Центральная площадь города давно нуждалась в безопасной и понятной пешеходной развязке. По сути, мы восстанавливаем единую пешеходную зону вдоль делового центра и организуем удобную большую парковку в центре города. Остановка общественного транспорта и тротуар вдоль проспекта Ленина будут связаны не пешеходным переходом, а безопасным тротуаром, - рассказал заместитель главы города Дзержинска Денис Дергунов. - Поскольку вся прогулочная зона в центре: то есть сквер на площади, связанные с ним Парковая аллея и сквер у Доски почета, будут привлекать большее количество пешеходов, безопасность их передвижения в приоритете. Все работы будут завершены в 2022 году».

Тротуар со стороны проспекта Ленина будет выполнен в том же стиле, что и дорожки сквера им. Дзержинского с покрытием из тротуарной плитки, с гранитным бордюром. Дополнительно будет сохранен проезд с управляемым шлагбаумом для автомобилей спецслужб (пожарных, скорой помощи и др.).

В ближайшее время подрядчик приступит к подготовке и асфальтированию тротуара вдоль делового центра от ЗАГСа до здания Думы города Дзержинска. Также будет сделана дорожная разметка на парковочном пространстве.

Таким образом, изменится схема движения автотранспорта по площади Дзержинского: заезд и выезд автомобилей с парковки у здания администрации города необходимо будет осуществлять только со стороны улицы Кирова. Такое решение было принято в ходе заседания комиссии по безопасности дорожного движения в конце прошлого года и согласовано с отделением ГИБДД по г. Дзержинску.

Напомним, в историческом центре Дзержинска в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» завершается благоустройство сквера на площади Дзержинского и пешеходной улицы Парковая аллея, а также второй очереди Центрального парка культуры и отдыха. Общая сумма финансирования — около 250 млн рублей из бюджетов разного уровня.