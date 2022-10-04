Дополнительный автобус А-4 курсирует в центре Нижнего Новгорода в часы пик. Фото: ГУММиД Нижнего Новгорода

Дополнительный автобус особо большого класса пустили в Нижнем Новгороде по маршруту А-4 в часы пик. Он перевозит пассажиров от станции метро "Горьковская" до площади Минина и Пожарского в период строительства новых станций метро, чтобы компенсировать сокращённый маршрут троллейбуса № 31. Об этом сообщили в ГУММиД Нижнего Новгорода.

Автобус А-4 курсирует по маршруту только в пиковое время – с 06:00 до 10:30 и с 14:45 до 19:20 с интервалом 12-13 минут.

В ведомстве также отметили, что на этой линии уже работают два автобуса большого класса.

Напомним, ранее мы рассказывали, что проект станции метро "Сенная" отправлен на госэкспертизу. Срок строительства станции сократили до трёх лет.