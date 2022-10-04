Проект станции метро "Сенная" отправлен на госэкспертизу

Проект станции метро "Сенная" в Нижнем Новгороде отправлен на госэкспертизу. Как отметили в нижегородском ГУММиД, сейчас он проходит последние этапы этого процесса.

Также в ведомстве сообщили, что в данный момент идёт подготовительный период, в ходе которого организовываются строительные площадки, котлованы, проходит вынос инженерных коммуникаций. Строительно-монтажные работы начнутся только после полного завершения подготовки.

Кроме того, в ГУММиД Нижнего Новгорода подчеркнули, что проект станции метро "Сенная" был разработан ещё десять лет назад. Теперь же его решили оптимизировать, чтобы снизить затраты и сократить период строительства с 63 месяцев (5 лет 3 месяца) до 37 месяцев (3 года и 1 месяц).