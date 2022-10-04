В еженедельном номере читатели смогут узнать новости регионов ПФО. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Специальный выпуск газеты «КП – Приволжье» стартовал в Нижегородской области 4 октября. Номер будет выходить каждую неделю по вторникам и объединит новости всех регионов Поволжья.

В еженедельном выпуске читатели смогут узнать о последних событиях в Башкортостане, Марий-Эл, Мордовии, Татарстане, Удмуртии, Чувашии, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей и Пермского края. Газета рассказывает о происшествиях, политике, экономике, медицине, спорте, образовании и, конечно, о людях – жителях этих регионов.

Первый выпуск можно найти в газетных киосках уже сегодня.

Связаться с авторами «КП»-Приволжье», оформить подписку можно через местные редакции «КП». Оперативная информация, как всегда, доступна также на сайте kp.ru.