Эксперты Российского общества «Знание» поделились своим опытом с молодыми предпринимателями

Молодежный бизнес-интенсив* «В деле!», организованный Российским обществом «Знание», прошел 3 октября на площадке «Точка кипения - Мининский университет». Цель нового просветительского проекта - дать толчок предпринимательской активности в регионах страны. Молодежь Нижнего Новгорода, только мечтающая или уже пробующая свои силы в бизнесе, узнала, как начать собственное дело и добиться в нём успеха. Во время интенсива идеи участников были детально проработаны с ведущими отечественными экспертами, тренерами и успешными предпринимателями.

Мероприятие дало активным молодым людям редкий шанс не только поверить в свои силы, но и перенять опыт, а также задать вопросы известным профессионалам. Студенты узнали, на что обратить внимание на старте, как найти хорошую бизнес-идею, какие юридические аспекты учесть и где найти финансирование на реализацию своих идей.

- Проведение мероприятий с федеральными экспертами на площадках вузов дает студентам возможность перенять опыт профессионалов, вдохновиться идеей, познакомиться с новыми отраслями и расширить кругозор, - прокомментировал ректор Виктор Сдобняков. - Механизмы управления бизнесом сейчас применяются не только для построения своего дела. Управленческие навыки незаменимы в проектной деятельности, в планировании собственной карьерной траектории. Сегодня рождаются идеи, а уже завтра они могут перерасти в масштабное дело всей жизни.

Эксперты познакомили участников с рабочими кейсами, поделились личным опытом и историями успешных компаний и стартапов. Они объясняли, как преодолеть страх перед крупными начинаниями.

Так, HR business partner «Яндекс Практикум», полуфиналист Всероссийского конкурса студентов «Твой ход» Булат Загидуллин учил молодежь искусству эффективной презентации проектов и привел ребятам собственный пример трудоустройства.

- Кандидатов было много, чтобы заинтересовать рекрутера на собеседовании, всем давалось пять минут. Долго готовясь и прорабатывая будущий разговор в голове, я смог получить работу мечты. В «Яндексе» я поднимаюсь по карьерной лестнице и уже сам провожу такие короткие собеседования с множеством кандидатов, - рассказал эксперт. - Чтобы добиться успеха, необходимо не просто красиво говорить, но и с огромной любовью относиться к тому, чем занимаешься. Когда ты говоришь с любовью, это действует на инвесторов, а эмоции подкупают. Заинтересованные лица понимают, что человек горит своим делом и будет доводить его до конца. Но чтобы получить свою минуту славы перед потенциальным инвестором, нужна огромная работа, долгие часы подготовки.

Александр Коннов, предприниматель, заведующий сектором проектной деятельности Нижегородского института управления - филиала РАНХиГС, объяснял молодежи, как строить бизнес с нуля. Для этого ничего не надо бояться - пробовать, экспериментировать, тестировать. И главное, любить свое дело.

- Молодежное предпринимательство в регионах, в том числе и в Нижнем Новгороде, только зарождается. Этому способствуют серьезные меры содействия начинающим бизнесменам со стороны как государственных, так и частных структур. Сейчас, например, на фоне бума бьюти-индустрии активно развивается женское предпринимательство. Девушки, которые ранее, например, своим клиентам делали стрижки или маникюр на дому, профессионально выросли, приобрели опыт и получили финансовую возможность для открытия небольших, но собственных студий красоты. И этот рынок пока не заполнен, - привел пример предприниматель.

Своими секретами с начинающими предпринимателям Нижнего Новгорода поделились: генеральный директор ООО «РуФилмс», руководитель Школы аудиовизуального перевода Алексей Козуляев; руководитель проектов, UX-исследователь лаборатории клиентского опыта Wonderfull, эксперт международного Центра дизайн-мышления Дмитрий Черемисин; основатель маркетингового агентства BELEM, бренд-стратег, маркетолог Ирен Тувина; HR-эксперт для развивающихся IT-компаний, карьерный консультант и коуч (ICF) для профессионалов в IT-сфере Елена Попова, основатель главного русскоязычного сообщества создателей клубов My Membership Club Дмитрий Зубанков; старший продакт-менеджер ПАО «МТС» Екатерина Меркулова, основатель компаний № 1 по репутации в Сети (проекты Reputation Lab, Sidorin Lab, Reputation House), автор трех бестселлеров Никита Прохоров.

Начинающие предприниматели отрабатывали полученные знания во время практикумов и бизнес-игр. Финансовые модели, воронки продаж, презентации, функционал сайта ребята строили под руководством экспертов применительно к бизнес-идеям, которые они собираются реализовать в Нижнем Новгороде.

Молодежный проект Российского общества «Знание» «В деле!», направленный на раскрытие бизнес-потенциала молодежи, пройдет в 2022 году в 41 регионе страны. В нем примут участие 8500 молодых людей, состоится более 1100 выступлений экспертов. Интенсивы направлены на развитие у молодежи предпринимательских навыков, креативного мышления и посвящены юридическим, финансовым и иным аспектам открытия и развития бизнеса в нашей стране. Форумы уже прошли в десятках российских городов.

* Интенсив - это тренинговая программа с участием опытных наставников, имеющая психологическую направленность и характеризующаяся высокой интенсивностью проходящих процессов, которые помогают участникам узнать мир бизнеса, преодолеть собственные ограничения и раскрыть свои возможности за короткий отрезок времени.

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Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года - Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года - Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.

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