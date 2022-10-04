Региональный сосудистый центр откроют в Арзамасе в 2022 году

Первый региональный сосудистый центр на юге Нижегородской области откроют в Арзамасе в 2022 году. Об этом сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале, назвав предстоящее открытие центра "историческим событием".

– Уже подготовили помещения и создали для такого центра всю необходимую инфраструктуру, в том числе построили вертолётную площадку. Параллельно идёт обучение специалистов, – добавил министр. – С их появлением мы значительно увеличим спектр медпомощи.

По словам Мелик-Гусейнова, в сосудистом центре можно будет проводить минимальноинвазивные вмешательства через прокол в коже при стенокардии, ишемии и инфаркте миокарда.

Замгубернатора также рассказал, что в течение 2022 года для регионального сосудистого центра в Арзамасе были закуплены 14 единиц оборудования общей стоимостью 129 миллионов рублей.

– Это экспертного уровня КТ для выполнения исследований сердца и головного мозга, агиографический комплекс и многое другое, – пояснил Давид Мелик-Гусейнов.