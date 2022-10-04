Рабочий погиб, упав с 8 этажа на стройке в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего во время строительных работ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, 29 сентября в Нижнем Новгороде по улице Большая Печерская 55-летний мужчина упал с высоты восьмого этажа, осуществляя ремонтные работы на балконе дома. К сожалению, от полученных травм потерпевший скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Сейчас проводится расследование. Следователи СК дадут юридическую оценку действиям лиц, которые несут ответственность за соблюдение правил безопасности при проведении строительных работ.