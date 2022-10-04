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Общество4 октября 2022 8:55

Маршрут А-30 планируют продлить до гипермаркета "Лента" в Сормове

Руководство торгового центра уже дало предварительное согласие на использование своей территории
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Маршрут автобуса А-30 планируют продлить в Нижнем Новгороде до гипермаркета "Лента", находящегося на улице Коминтерна, 11 в Сормовском районе, возле железнодорожной станции "Варя". Об этом рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алёна Чернышова.

По её словам, от руководства гипермаркета уже получено предварительное согласие о предоставлении места для межрейсовой стоянки автобусов и оборудовании остановочного пункта у торгового центра "Лента". Алёна Чернышова также добавила, что до гипермаркета могут быть продлены и некоторые другие маршруты автобусов.

Теперь ЦРТС ожидает от компании официального ответа о конкретных сроках оборудования инфраструктуры для маршрутов. Помимо этого, торговому центру предстоит пересмотреть схему движения транспорта по своей территории и согласовать её с ГИБДД.