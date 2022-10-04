Студенты Мининского университета выиграли “Кубок ректора НГПУ им. К. Минина”

Студенты Мининского выиграли межвузовские соревнования по баскетболу. В соревнованиях на “Кубок ректора НГПУ им. К. Минина”, которые проходили с 30 сентября по 2 октября 2022 года на базе университета, приняли участие сборные ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГПУ им. К. Минина, ВГУВТ, НГТУ им. Р.Е. Алексеева.

В финале встретились команды ННГУ им. Н.И. Лобачевского и НГПУ им. К. Минина. В результате со счетом 90:72 победу одержали студенты Мининского университета, став чемпионами среди студенческих команд. Команда ННГУ заняла второе место, а “бронзу” взяла команда НГТУ им. Р.Е. Алексеева.

“Спортивный сезон только начинается, и особенно приятно начинать его с победы. Ну и, как говорится, дома и стены помогают”, - прокомментировал результат соревнований капитан команды Мининского университета, студент 3 курса факультета физической культуры и спорта Леонид Мольков.

Участники соревнований оценили, что в обновленном зале корпуса №4 Мининского университета играть стало значительно удобнее.

“Была проделана большая работа по улучшению инфраструктуры вуза: в прошлом году мы сделали капитальный ремонт спорткомплекса в учебном корпусе №3, к началу этого учебного года полностью обновили корпус №4. Мы уделяем большое внимание спорту и подготовке наших студентов - важно, чтобы занятия физической культурой были комфортными и безопасными”, - рассказал ректор Виктор Сдобняков.

Напомним, что ранее студентка Мининского университета выиграла международные соревнования по легкой атлетике среди инвалидов по слуху.