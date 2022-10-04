Нижегородская поликлиника №4 признана лучшей в России по организации работы регистратуры

Нижегородская поликлиника №4 признана лучшей в России за организацию работы регистратуры. Фото: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова.

Нижегородская поликлиника №4 признана одной из самых успешных на всероссийском конкурсе лучших практик внедрения бережливых технологий в медицинских организациях первичного звена здравоохранения. Об этом сообщил глава минздрава Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

По его словам, всего на конкурс поступило около 400 заявок, в полуфинал вышли 157 медицинских учреждений, но до финала смогли дойти только 25. Среди них - городская поликлиника №4 Канавинского района. Она вошла в число финалистов сразу в трех номинациях: «Лучшая практика в организации работы регистратуры», «Лучшая практика, направленная на удобство пациентов» и «Лучшая оригинальная практика». По итогам награждения победителей, которое состоялось 3 октября, поликлиника №4 была признана победителем в номинации «Лучшая практика в организации работы регистратуры». Организаторы высоко оценили проект «Современная регистратура: эффективное управление потоками», который реализуется в поликлинике.

- От всей души поздравляю коллектив и главного врача Инну Пудову. Впереди ещё много побед, я уверен. К этому успеху шли не один месяц. Иногда лопалось терпение и приходилось, учитывая свои ошибки, начинать снова и снова, - написал Давил Мелик-Гусейнов.

Также финалистами конкурса бережливых технологий стали нижегородская детская поликлиника № 19 и клиническая больница №50 города Сарова. Они были признаны одними из лучших в номинациях и «Лучшая оригинальная практика» и «Оптимизация процесса плановой госпитализации» соответственно.