Нижегородский водоканал объяснил, как не платить пени

Акцию «В новый год без долгов» с 1 октября запустил Нижегородский водоканал. Её участниками могут стать абоненты компании, у которых есть задолженности по оплате её услуг. Суть акции – погашение накопившихся долгов за холодное водоснабжение и водоотведение, и на данный момент она актуальна более чем для 60 тысяч жителей Нижнего Новгорода и Кстовского района. Именно столько лицевых счетов имеют задолженность свыше двух месяцев. В общей сложности за должниками числится более 600 млн. рублей. А лидерами по росту задолженности являются Нижегородский, Канавинский, Московский и Советский районы. А лучшая платежная дисциплина - в Автозаводском, Кстовском, Ленинском и Сормовском районах.

- В работе с должниками АО «Нижегородский водоканал» использует как предупредительные меры, так и принудительное взыскание задолженности через суд, - говорит начальник управления по работе с дебиторской задолженностью Центра по работе с абонентами Оксана Коновалова. – Но самый удобный для абонентов способ забыть о долгах – участие в акции. Связано это с тем, что при систематической просрочке пени могут в несколько раз превышать саму сумму долга, а акция позволяет пени не платить.

Чтобы принять участие в акции, необходимо оплатить имеющуюся задолженность, а также текущие начисления за последний расчетный месяц до 31 декабря 2022 года. Затем обязательно направить заявление с приложением копии паспорта и квитанции об оплате в Центр по работе с абонентами Нижегородского водоканала. Сделать это можно любым удобным способом:

- по электронному адресу cra@vodokanal-nn.ru,

- через личный кабинет на сайте Нижегородского водоканала https://lk.vodokanal-nn.ru,

- Почтой России по адресу: г. Н.Новгород, ул. Политбойцов, 21а,

- обратиться в офис предприятия лично до 20 января 2023 года.

В случае, если задолженность была взыскана судебным приказом или судебным решением, для участия в акции необходимо также оплатить взысканную задолженность и государственную пошлину. Условия акции не распространяются на пени, являющиеся частью иска, находящегося на судебном рассмотрении.

С подробной информацией и порядке проведения акции, необходимых документах можно ознакомиться на официальном сайте Нижегородского водоканала www.vodokanal-nn.ru в разделе «Абонентам».