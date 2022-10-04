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Происшествия4 октября 2022 7:59

Нежилой дом сгорел в посёлке Пушкино в Дзержинске 3 октября

Площадь пожара составила 120 кв.метров
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
Нежилой дом сгорел в посёлке Пушкино в Дзержинске 3 октября. Фото: "Дзержинское Телевидение" ВКонтакте

Нежилой дом сгорел в посёлке Пушкино в Дзержинске 3 октября. Фото: "Дзержинское Телевидение" ВКонтакте

Пожар произошёл в неэксплуатируемом здании по улице Новой, 2 в посёлке Пушкино в Дзержинске Нижегородской области вчера, 3 октября. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, о пожаре стало известно в 17:31. Когда прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, здание горело полностью. Площадь пожара составила 120 квадратных метров, погибших или пострадавших при инциденте нет.

В тушении огня были задействованы 19 человек личного состава МЧС и пять единиц техники.

Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.