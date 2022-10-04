Электронная квитанция – с заботой о старшем поколении

Подключив бесплатную услугу «электронная квитанция» от «ТНС энерго НН», клиенты компании смогут помочь родителям или пожилым родственникам, освободив их от забот по оплате квитанций.

Один из важных плюсов цифрового формата выставления платежных документов – на один адрес электронной почты можно получать квитанции по нескольким лицевым счетам. Часто дети берут на себя обязанность по оплате счетов родителей, оформляя доставку их квитанций на свой электронный адрес.

Помимо социальной значимости, электронные квитанции имеют и другие преимущества перед своими бумажными аналогами. Во-первых, их невозможно потерять. Письмо, пришедшее на электронную почту, будет храниться там постоянно. Архив электронных квитанций также доступен и в личном кабинете, а получить дубликат электронной квитанции можно онлайн, без обращения в офис обслуживания. Во-вторых, электронные квитанции очень сложно подделать. Электронный счет создает цифровой след, который сохраняется провайдерами почтовых сервисов, и гарантирует, что квитанция пришла именно от поставщика электроэнергии.

Есть и еще один плюс электронных квитанций: используя цифровые счета потребители вносят значительный вклад в экологию. Ежегодно клиенты «ТНС энерго НН», подключившие доставку электронных счетов, спасают от вырубки гектары леса.

Электронные квитанции – это удобно, безопасно, экологично и очень просто – всего два элементарных шага и вы перейдете на новый, цифровой этап отношений с ЖКХ.