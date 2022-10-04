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Общество4 октября 2022 6:44

Свет и горячую воду отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода 4 октября

На системах ЖКХ проходят плановые работы
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Электроснабжение и горячую воду отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода сегодня, 4 октября. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Канавинский район:

С 09:00 до 17:00 света не будет в домах по улице Прокофьева.

Сормовский район:

С 09:00 до 15:00 горячую воду отключили в доме № 2 по улице Энгельса.

Напомним, подобные плановые отключения происходят в Нижнем Новгороде практически ежедневно.