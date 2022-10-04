Три административных протокола составили на парня из Мулино, припарковавшего свой автомобиль у Вечного огня в Дзержинске

Административная ответственность грозит молодому человеку, который припарковал свою легковушку на тротуаре у Вечного огня в Дзержинске. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, автолюбитель допустил нарушения по статьям «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств», «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов» и «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». По совокупности нарушений, ему грозит штраф в размере 2 тысяч рублей.

Напомним, что местные жители очень негативно отреагировали, когда компания парней оставила авто в паре метров от мемориального комплекса. Молодых людей обвиняли в том, что они приехали «попить пивка» и требовали немедленно уехать.