Собаку, которую бросили на привязи у объездной дороги в Дзержинске, спасли

Фото: телеграм-канал Алексея Алексеева

Некоторое время назад в социальных сетях появилась тревожная запись – в лесополосе у Заревской объездной дороги в Дзержинске уже несколько суток на привязи сидит собака.

- Никого к себе на подпускает, на всех бросается. Местные собачники её не знают. Звонили в полицию - там обещали передать сведения в зоозащиту, но пока тишина. Очень хочется помочь собаке, - писали местные жители.

И, наконец, счастливый конец: двое суток спустя собаку забрали добрые люди. Надеемся, что теперь с ней всё будет хорошо.

Напомним, попытку жестокой расправы над животным пресекли зоозащитники в Дзержинске. В середине августа по сигналу местных жителей они выехали в местный лес и обнаружили там истощенного немецкого бульдога. Пес из последних сил держался за жизнь и все-таки выжил. Подробнее в нашем материале.

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