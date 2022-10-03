Экс-директор муниципального учреждения по благоустройству Бора подозревается в присвоении 2,8 млн рублей

Бывший директор муниципального учреждения подозревается в растрате. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Бывший директор муниципального бюджетного учреждения «Управление благоустройством городского округа города Бор» подозревается в присвоении 2,8 миллиона рублей. Об этом сообщает СУ СКР по Нижегородской области.

– По версии следствия, подозреваемый заключил договор с организацией о передаче в безвозмездное пользование опор уличного освещения на Бору. Компания должна была осуществлять их текущий и капитальный ремонт, – пояснили в ведомстве. – Однако был заключён контракт и с другой фирмой по содержанию этих же опор уличного освещения.

Так, подрядчику было перечислено свыше 2 миллионов 880 тысяч рублей. Причинённый ущерб оценивается в эту же сумму.

Возбуждено уголовное дело по статье: «Присвоение чужого имущества в особо крупном размере». Скоро подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Напомним, что директор спортивной школы «Арефино» в Вачском районе осуждён на 2,5 года условно. Мужчину признали виновным в служебном подлоге и превышении должностных полномочий при строительстве лыжероллерной трассы.

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