АО «Транснефть-Верхняя Волга» представило свою продукцию на нефтегазовой выставке KIOGE

АО «Транснефть-Верхняя Волга» представило свою продукцию на 28-й Казахстанской международной выставке и конференции «Нефть и газ» (KIOGE), которая проходила с 28 по 30 сентября в г. Алма-Ата Республики Казахстан.

На экспозиционном стенде ПАО «Транснефть» предприятие показало измерительно-вычислительный комплекс системы обработки информации производства филиала предприятия - Центра промышленной автоматизации (ЦПА). Данное оборудование является собственной разработкой центра, предназначено для измерения параметров и вычисления расхода, количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов. Комплекс активно применяется как в организациях системы ПАО «Транснефть», так и сторонними предприятиями российского ТЭК.

Уникальные, не имеющие аналогов, современные отечественные решения создаются коллективом ЦПА на базе внедрённой российской производственной системы «Поток», цель которой - обеспечение технологического лидерства российских технологий в мире на основе уникального характера, сплочённости и творческого потенциала российских инженеров.

Международная выставка и конференция «Нефть и газ» (KIOGE) – это международная площадка для презентации инновационных технологий и основных тенденций нефтегазовой отрасли, одно из важнейших отраслевых событий, которое содействует развитию актуальных экономических идей, а также выработке конкретных решений для нефтегазового сектора. В этом году ее участниками стали 196 нефтегазовых компаний.

Международная выставка «Нефть и газ» проходила с 28 по 30 сентября в г. Алма-Ата Республики Казахстан

Справочно:

Оборудование производства Центра промышленной автоматизации позволяет контролировать процесс транспортировки нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам организаций системы «Транснефть» и предприятий нефтегазовой отрасли. Вся продукция сертифицирована, имеет патенты и характеризуется высоким уровнем качества. Продукция ЦПА отмечена дипломами всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России».

Всего за время работы центра, в период с 2015 по 2021 год включительно, выпущено более 6,6 тыс. единиц оборудования.