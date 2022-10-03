Дополнительные рейсы автобусов А-4 и А-5 запустят в утренние часы пик в Нижнем Новгороде

Дополнительные рейсы. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Дополнительные рейсы автобуса А-5 запустят в утренние часы пик в Нижнем Новгороде с 4 октября. Также на маршруте автобуса А-4 появится автобус особо большого класса. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во Вконтакте.

- С сегодняшнего дня в утренний час пик на автобусном маршруте А-4 начата работа дополнительного автобуса особо большого класса. Это сделано для оперативного перемещения в направлении площади Минина пассажиров, прибывающих на станцию метро «Горьковская», - рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.

Также с 4 октября в утренний час пик в тестовом режиме появятся дополнительные рейсы на автобусном маршруте А-5. Это связано с большим количеством обращений от нижегородцев.

- По итогам тестирования будет принято решение о дальней шей работе дополнительных рейсов, - уточнила Алёна Чернышова.

Напомним, ранее мы писали, что работа маршрутки Т-40 продлена в Нижнем Новгороде до 23:00. Это сделано для улучшения обслуживания пассажиров в вечернее время.

Ещё планируется продлить маршрут Т-24 в Нижнем Новгороде. Маршрутка будет ходить от ЗКПД- 4 по улице Зайцева до магазина «Горьковские товары».

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